Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Rojales

Коммерческая недвижимость в Rojales, Испания

2 объекта найдено
Инвестиционная в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Площадь 249 м²
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
€660,000
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Коммерческое помещение в Аликанте, в районе Лос Монтесинос в центре в очень хорошем состояни…
€130,000
Realting.com
Перейти