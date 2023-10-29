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Виллы в Paterna, Испания

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом в Paterna, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
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€890,000
Realting.com
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