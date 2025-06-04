Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Palafrugell
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Palafrugell, Испания

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Palafrugell, Испания
Таунхаус
Palafrugell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Таунхаус в райне Тамариу города Палафрюжель на побережье Коста Брава. расстояние до моря око…
$629,367
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти