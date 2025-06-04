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Коммерческая недвижимость в Palafrugell, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 350 м² в Llafranc, Испания
Коммерческое помещение 350 м²
Llafranc, Испания
Площадь 350 м²
Станция технического обслуживания на участке площадью 1808 м², из которых 350 м² застроено (…
$2,46 млн
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