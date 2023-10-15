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Виллы с видом на море в Orihuela, Испания

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56 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Удачном Месте Аликанте Отдельные виллы расположены в …
€1,05 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Удачном Месте Аликанте Отдельные виллы расположены в …
€700,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Стильные Виллы с Просторными Интерьерами в Деэса-де-Кампоамор Современные виллы расположены …
€1,29 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
€1,25 млн
Вилла 5 спален с террасой, с сигнализацией, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с сигнализацией, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
€900,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Orihuela, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
€1,34 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 477 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 477.00 м2, участок 1095 м2…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с двором в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с двором
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Элитная резиденциальная урбанизация Ориуэла Косты - Кабо Роиг. Абсолютно новый отдельностоящ…
€990,000
Вилла 6 спален с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 6 спален с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Продается вилла на первой линии пляжа в Кабо Роиг ВИЛЛА Этот вел…
€2,10 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с подвалом в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 7 спален с видом на море, с подвалом
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Вилла с 7 спальнями на второй линии в Кабо Роиг Эта впе…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
€895,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
€1,30 млн
Вилла 5 спален с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ВИЛЛА Участок де…
€970,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 216.00 м2, участок 600 м2, …
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 245.00 м2, участок 855 м2,…
€825,000
Вилла 5 спален с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ВИЛЛА Участок де…
€970,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
€1,30 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
€895,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом с 3 спальнями, участком и бассейном в районе LOS DOLCES LA ZENIA. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТК…
€375,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с камином в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с камином
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Дом с участком и бассейном в районе Вилламартин. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ В РАЙОНЕ ВИЛЛАМАР…
€350,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ РЯДОМ С VILLAMARTIN. ДОМ С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ В ВИЛ…
€268,900
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Независимые виллы в Ориуэла Коста, Аликанте, Коста Бланка. Частный жилой дом, состоящий из в…
€479,000
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Orihuela, Испания
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус с 2 спальнями в Playa Flamenca. Таунхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой с большим…
€119,900
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новые 3 спальные виллы с садом и бассейном в Вильямартин. Новые виллы с 3 спальнями и 2 ванн…
€249,000
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Таунхаусы и отдельные дома с 3 спальнями в Villamartin. ТАУНХАУСЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРО…
€225,000
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Продается террасный дом в Вильямартине, Коста Бланка, Аликанте. Жилой, состоящий из 25 вилл …
€359,000
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продается террасный дом в Вильямартине, Коста Бланка, Аликанте. Жилой, состоящий из 25 вилл …
€309,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Отдельный дом в Torre de la Horadada. Виллы с частным садом и солнечным солярием в Торре де …
€281,000
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с гаражом в Orihuela, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с гаражом
Orihuela, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями недалеко от Вильямартина. Роскошная вилла на одном этаже, пост…
€393,151
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