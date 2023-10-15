Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Orihuela

Земельные участки в Orihuela, Испания

18 объектов найдено
Земельные участки 1 комната у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 1 комната у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
€495,000
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach
Dehesa de Campoamor, Испания
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
€1,80 млн
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities в Orihuela, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Orihuela, Испания
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
€84,000
Земельные участки 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€367,500
Земельные участки с подвалом в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с подвалом
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
€1,10 млн
Земельные участки в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается большой участок под застройку в Кампоаморе, на побережье Коста Бланка, в нескольки…
€650,000
Земельные участки в Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
€350,000
Земельные участки с видом на море, с подвалом, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с видом на море, с подвалом, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
€1,90 млн
Земельные участки у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки у моря
Orihuela, Испания
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
€1,04 млн
Земельные участки с видом на море в Orihuela, Испания
Земельные участки с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 1 300 м²
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
€5,00 млн
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Площадь 5 000 м²
Испания Коста Брава   Участок под отель 5*   Великолепный зе…
€8,50 млн
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Площадь 12 700 м²
Испания Коста Дорада провинция Таррагона   Земля под отель  …
€6,00 млн
Земельные участки 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
€2,00 млн
Земельные участки 4 спальни с Spalni в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни с Spalni
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Площадь 270 м²
    Исключительная возможность построить  виллу в первой линии от пляжа в Кабо Роиг. В…
€1,48 млн
Земельные участки 4 спальни с Spalni в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни с Spalni
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Площадь 420 м²
   Виллы по Вашему размеру в Кабо Роиг. Это возможность постройки частной виллы по сво…
€1,30 млн
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Участок площадью 8.600 м2 в Вийямартин. Находится рядом с интернациональной школой  ";…
€4,50 млн
Земельные участки 3 спальни с Spalni в Orihuela, Испания
Земельные участки 3 спальни с Spalni
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
 Дом в Кабо Роиг ,  на   побережье Ориуэла Коста в южной чати Коста Бланки,  находится…
€645,000
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Сюжеты в Кабо Роид, я вкратце объясню здания, которые можно сделать в каждом. Участок 111 в …
€645,000
Realting.com
Перейти