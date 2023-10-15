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Отели в Orihuela, Испания

коммерческая недвижимость
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30 объектов найдено
Отель 15 спален с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 15
Площадь 3 000 м²
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
€12,00 млн
Отель 163 комнаты в Orihuela, Испания
Отель 163 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 163
Испания Коста Брава Отель 3* в нескольких метрах от пляжа СРОЧНАЯ П…
€9,00 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
€2,50 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель с крытым бассейном Отель располож…
€2,50 млн
Отель с лифтом, с террасой, с подвалом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом, с террасой, с подвалом
Orihuela, Испания
Площадь 2 277 м²
Испания Коста Брава Отель 3*** в 450м от пляжа Площадь отел…
€3,05 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Льорет -де-Мар Отель 3* рядом с г. Льорет-де-Мар …
€3,15 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 4 490 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
€4,60 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 1 278 м²
Испания провинция Жирона Отель-усадьба с термальным источником …
€2,80 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель в туристическом городе Отель 1* в…
€2,70 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 560 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
€3,15 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
€1,40 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
€2,50 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель рядом с морем и гольф клубом …
€1,30 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 3 350 м²
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
€15,00 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
€7,50 млн
Отель с террасой, с сауной в Orihuela, Испания
Отель с террасой, с сауной
Orihuela, Испания
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
€4,00 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 2 000 м²
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
€3,00 млн
Отель с двором в Orihuela, Испания
Отель с двором
Orihuela, Испания
Площадь 1 800 м²
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
€2,50 млн
Отель с видом на море, с террасой в Orihuela, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
€6,50 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 905 м²
Испания Коста Дорада   Дом-миниотель   Большой дом с рестора…
€1,90 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава   Отель 3*** на первой линии   Большой о…
€7,80 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 1 047 м²
Испания Коста Гарраф   Апарт-отель на первой линии   Прекра…
€5,80 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 2 113 м²
Испания Коста Брава   Апарт-отель в Пинеда-де-Мар   Апарт-от…
€2,40 млн
Отель с лифтом, с террасой, с сауной в Orihuela, Испания
Отель с лифтом, с террасой, с сауной
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Отель 4**** в 150 м от пляжа   Отель …
€12,36 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Дорада провинция Таррагона   Отель с выходом на пляж …
€10,40 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 900 м²
Испания Коста Бланка Аликанте   Хостел на пляже Сан Хуан  …
€1,39 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава   Хостел 1* в 300 м от пляжа   Действующ…
€1,60 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Апарт-отель в 70 м от пляжа   Большой…
€3,30 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 1 143 м²
Испания Коста Дорада г.Калафель   Отель в 100м от пляжа   …
€720,000
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Отель 4****с источниками   Отель 4**…
€30,00 млн
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