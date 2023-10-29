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Виллы в Ontinyent, Испания

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Ontinyent, Испания
Вилла 6 спален
Ontinyent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Это старинная усадьба, датируемая второй половиной девятнадцатого века. Полностью отремонтир…
€490,000
Realting.com
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