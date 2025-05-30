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Виллы в Олоте, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Олот, Испания
Вилла
Олот, Испания
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Усадьба 18 века в красивом регионе Ля Гаротча в провинции Жирона. Общая жилых помещений 1000…
$1,37 млн
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