  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Монфорте-дель-Сид
  4. Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид

Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид

Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$329,624
;
27
Оставить заявку
ID: 27841
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Монфорте-дель-Сид

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа

Квартиры расположены в нескольких метрах от поля для гольфа в Монфорте-дель-Сид. Это небольшой городок в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Город имеет богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Он был заселен с доисторических времен, о чем свидетельствуют различные археологические памятники в окрестностях. На него оказывали влияние различные культуры, в том числе римляне и мавры. Монфорте-дель-Сид сохранил свой традиционный испанский шарм: узкие улочки, побеленные здания и непринужденная атмосфера, характерная для многих испанских городов. В течение всего года здесь проводятся различные местные фестивали, которые часто включают в себя традиционную музыку, танцы и блюда местной кухни. Несмотря на то что Монфорте-дель-Сид сравнительно небольшой, в нем есть несколько достопримечательностей – например, церковь апостола Сантьяго с характерной архитектурой. Из города также открываются прекрасные виды на окрестности, особенно на близлежащие горные хребты. В общем, Монфорте-дель-Сид - это привлекательный испанский городок с историческим наследием, традиционной архитектурой и теплой дружеской атмосферой, приглашающий посетителей окунуться в подлинную испанскую жизнь, оторвавшись от шума и суеты крупных городов.

Предлагаемые на продажу квартиры в Монфорте-дель-Сид находятся в нескольких минутах ходьбы от поля для гольфа и международной школы Magno. Они также расположены в 6 км от центра города Монфорте-дель-Сид, в 15 км от центра города Эльче, в 17 км от центра Аликанте и пляжа и всего в 21,3 км от международного аэропорта Аликанте.

На территории комплекса есть большой общий бассейн, пышные сады и парковка.

Внутри квартир есть три спальни и две ванные комнаты. Все квартиры поставляются с полностью меблированными кухнями, оборудованными стеклокерамической варочной поверхностью, вытяжкой и духовкой. В них также есть кондиционер с тепловым насосом, аэротермальная горячая вода, гладкая белая краска на стенах и потолке, двери и окна ПВХ с двойным остеклением, а также встроенные шкафы в спальнях. Квартиры на первом этаже имеют сад, а дуплексы – большие террасы.


ALC-00947

Местонахождение на карте

Монфорте-дель-Сид, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Orihuela, Испания
от
$414,384
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$512,094
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$612,159
Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$453,233
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$329,624
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,41 млн
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$426,157
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации