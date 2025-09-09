  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Finestrat
  4. Квартира в новостройке Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте

Квартира в новостройке Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте

Finestrat, Испания
от
$523,867
;
29
Оставить заявку
ID: 27834
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Finestrat

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате рядом с полем для гольфа

Стильные квартиры расположены в Финестрате – очаровательном городке в провинции Аликанте, Испания, на восточной стороне вдоль побережья Коста-Бланка. Финестрат известен сочетанием прекрасных пляжей, горных видов и богатого исторического наследия. Город делится на два основных района: прибрежную часть, Кала-де-Финестрат, и традиционную внутреннюю деревню, расположенную у горы Пуиг-Кампана. В целом, Финестрат – это уникальное сочетание прибрежной красоты и горных пейзажей, очаровательный старый город, прекрасный пляж и возможности как для отдыха, так и для приключений. Это отличное место для тех, кто ищет более спокойный отдых вблизи оживленного Бенидорма.

Квартиры в Финестрате, Аликанте, благодаря своему выгодному расположению, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от поля для гольфа и в 5 минутах езды от большого торгового центра, где вы найдете магазины и супермаркеты, способные удовлетворить все ваши потребности. Рядом расположенная автобусная остановка обеспечивает удобное транспортное сообщение, а чуть более длительная поездка доставит вас в Бенидорм, известный своими впечатляющими небоскребами вдоль побережья. Этот динамичный город предлагает множество возможностей для досуга, включая захватывающие тематические парки, такие как Terra Mitica, а также разветвленную инфраструктуру со школами и медицинскими учреждениями.

В проекте имеется обширная территория общего пользования с бассейнами (один полуолимпийский 25-метровый), детскими игровыми площадками, кортом для большого тенниса, открытым тренажерным залом, крытым тренажерным залом, петанком, коворкинг-зоной и многоцелевым залом.

Современные квартиры состоят из двух или трех просторных спален, двух ванных комнат, кухни открытой планировки и столовой, а также просторной гостиной с окнами во французском стиле, которые пропускают достаточно естественного света.


ALC-00963

Местонахождение на карте

Finestrat, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$700,451
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Торревьеха, Испания
от
$484,947
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$256,636
Жилой комплекс Talasa Caelus
Denia, Испания
от
$287,860
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$374,359
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте
Finestrat, Испания
от
$523,867
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$282,535
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте
Orihuela, Испания
от
$414,384
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен в самой высокой части Деэса-де-Кампоамор, неподалеку от яхт-причала и пляжей Кала-де-Кампоамор и Плайя-де-ла-Глеа. Деэса-де-Кампоамор – это небольшой поселок в районе Ориуэла-Коста, в муни…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$417,916
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации