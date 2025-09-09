Квартира в новостройке Квартиры с просторными террасами в Марбелье

Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье

Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и яркой культурной жизни, этот город предлагает уникальное сочетание отдыха и изящества. Окружающие горы и Средиземное море создают атмосферу, где спокойствие соседствует с динамикой международного центра.

Квартиры на продажу в Марбелье, Малага, расположены в 900 м от пляжа, в 5,7 км от центра города, в 12 км от Пуэрто-Бануса и в 34 км от международного аэропорта Малаги.

Общественные зоны комплекса созданы для комфорта и релаксации. Инфинити-бассейн словно сливается с морем на горизонте, а ухоженные сады дарят ощущение умиротворения. Бар у бассейна, спа-центр с турецкой баней, подогреваемая дорожка для плавания, современный тренажерный зал, коворкинг и лаунж — всё это создано для вашего отдыха и общения.

Интерьеры квартир отличаются изысканностью и удобством. Светлые и просторные планировки, кухни открытого типа плавно переходят в столовую и гостиную, а большие окна наполняют комнаты естественным светом. Спальни — это настоящие оазисы уюта, многие из них с собственными ванными комнатами, отделанными качественными материалами. Просторные террасы расширяют жилые зоны и позволяют наслаждаться приятным средиземноморским климатом круглый год.

AGP-01013