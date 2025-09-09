Туристический комплекс Новые дома с открытым видом в Торребланке, Фуэнхирола

Новые дома в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль

Этот новый проект расположен в известном районе Фуэнхиролы, Малага. Это оживленный прибрежный город в самом сердце Коста-дель-Соль на юге Испании. Известный своими песчаными пляжами, оживленной набережной и гостеприимной атмосферой, он является популярным местом как для туристов, так и для экспатов.

Проект расположен в красивом жилом районе Фуэнхиролы под названием Торребланка. Дома в Фуэнхироле, Малага, находятся в 2 км от песчаных пляжей и в 5 км от центра города, где вы найдете ежедневные удобства, такие как магазины, рестораны, аптеки и т. д. Международный аэропорт Малаги расположен в 20 км, а знаменитый город Марбелья – в 36 км.

Проект состоит из 19 домов, выполненных по типу таунхаусов. Все они выходят на разные стороны света. В комплексе есть общий ухоженный сад и открытый бассейн с зоной для загара. Жители смогут насладиться просторным солярием на крыше с захватывающим видом на море. В каждом блоке будет собственный внешний навес для машины.

Эти 3-этажные таунхаусы предлагают светлые интерьеры открытой планировки с высококачественной отделкой. На первом этаже находятся просторная гостиная и кухня, которая соединяется с прекрасным частным садом. На втором этаже расположены 3 просторные спальни со встроенными шкафами, одна из них с собственной ванной комнатой. Каждый таунхаус будет поставляться с кухней, оборудованной плитой, духовкой, вытяжкой, раковиной и краном.

AGP-00945