Туристический комплекс Стильные дома в Барселоне в инновационном районе Сант-Марти

Дома рядом с морем и центром города в Сант-Марти, Барселона

Проект расположен в престижном районе Побленоу, в окружении университетов, коворкингов, художественных школ, ресторанов и технологических компаний. Комплекс находится рядом с Центральным парком Побленоу — самой крупной пешеходной зеленой зоной города, предлагающей идеальное сочетание спокойствия и удобства. В районе также есть пешеходные улицы, креативные общественные пространства и гармоничное соседство старинных зданий с современным архитектурным стилем.

Дома на продажу в Сант-Марти, Барселона, расположены всего в 300 метрах от Центрального парка, 500 метрах от трамвайной остановки, 900 метрах от метро, 1,2 км от торгового центра Glòries и 1,8 км от пляжа.

В домах предусмотрены террасы или балконы, кухни открытой планировки, ванные комнаты и потолки двойной высоты. Жители смогут пользоваться лифтом, общей террасой на крыше, парковкой для велосипедов и благоустроенными общими зонами.

BCN-00026