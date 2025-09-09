  1. Realting.com
Туристический комплекс Стильные дома в Барселоне в инновационном районе Сант-Марти

Барселона, Испания
от
$894,693
23
ID: 27629
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Каталония
  • Район
    Барселонес
  • Город
    Барселона
  • Метро
    Bac de Roda (~ 1000 м)
  • Метро
    Poblenou (~ 600 м)
  • Метро
    Selva de Mar (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Дома рядом с морем и центром города в Сант-Марти, Барселона

Проект расположен в престижном районе Побленоу, в окружении университетов, коворкингов, художественных школ, ресторанов и технологических компаний. Комплекс находится рядом с Центральным парком Побленоу — самой крупной пешеходной зеленой зоной города, предлагающей идеальное сочетание спокойствия и удобства. В районе также есть пешеходные улицы, креативные общественные пространства и гармоничное соседство старинных зданий с современным архитектурным стилем.

Дома на продажу в Сант-Марти, Барселона, расположены всего в 300 метрах от Центрального парка, 500 метрах от трамвайной остановки, 900 метрах от метро, 1,2 км от торгового центра Glòries и 1,8 км от пляжа.

В домах предусмотрены террасы или балконы, кухни открытой планировки, ванные комнаты и потолки двойной высоты. Жители смогут пользоваться лифтом, общей террасой на крыше, парковкой для велосипедов и благоустроенными общими зонами.


BCN-00026

Местонахождение на карте

Барселона, Испания
Образование
Здравоохранение

Realting.com
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации