Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Нерха
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Нерха, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти