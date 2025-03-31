Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Нерха
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в Нерха, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Нерха, Испания
Дом 4 комнаты
Нерха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные виллы-новостройки в Нерхе - дом мечты на Коста-дель-Соль Откройте для себя этот э…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 5 комнат с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Сдвоенная стильная вилла с красивым видом на Средиземное море и горы в Нерхе Выставленная на…
$820,706
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов