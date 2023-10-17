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Земельные участки в Mutxamel, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
Площадь 1 749 м²
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
€550,000
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive в Mutxamel, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive
Mutxamel, Испания
Площадь 2 300 м²
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
€259,822
Realting.com
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