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Жильё в Moratalla, Испания

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Moratalla, Испания
Дом 4 комнаты
Moratalla, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс из 7 вилл в Мораталья (Мурсия) с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, площадью от 108…
$302,444
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Moratalla, Испания
Вилла
Moratalla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МОРАТАЛЬЕ, МУРСИЯ Новостройка расположена в Кампо де Сан Хуан, Мораталла, Мур…
$311,933
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Дом 4 комнаты в Moratalla, Испания
Дом 4 комнаты
Moratalla, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МОРАТАЛЬЕ, МУРСИЯ Новостройка расположена в Кампо де Сан Хуан, Мораталла, Мур…
$319,038
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов