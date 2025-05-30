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Коммерческая недвижимость в Montella i Martinet, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 250 м² в Martinet, Испания
Коммерческое помещение 1 250 м²
Martinet, Испания
Количество спален 20
Площадь 1 250 м²
Шестиэтажная современная гостиница, расположена в регионе CERDANYA (провинция Каталония, Исп…
$3,19 млн
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