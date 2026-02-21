Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Montcada i Reixac
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Montcada i Reixac, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Montcada i Reixac, Испания
Коммерческое помещение
Montcada i Reixac, Испания
Продаются 4 участка земли, сданные в долгосрочную аренду известному бренду быстрого питания …
$2,24 млн
