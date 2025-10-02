Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Montcada Moncada
  4. Жилая

Жилье в Montcada Moncada, Испания

1 объект найдено
Квартира 5 спален в Montcada Moncada, Испания
Квартира 5 спален
Montcada Moncada, Испания
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Таунхаус в Монкаде, недалеко от Университета CEU, современная постройка 2007 года с современ…
$616,146
