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Коммерческая недвижимость в Mislata, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 233 м² в Mislata, Испания
Коммерческое помещение 2 233 м²
Mislata, Испания
Площадь 2 233 м²
Продается прибыльный винный бизнес – винодельня с 36 га виноградников, современными мощностя…
$5,70 млн
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