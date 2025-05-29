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Виллы в Матаро, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Матаро, Испания
Вилла
Матаро, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 648 м²
Усадьба 1917 года в районе города Матаро на побережье Марезме. Расстояние до центра Барселон…
$6,56 млн
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Параметры недвижимости в Матаро, Испания

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