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Таунхаусы в Матаро, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Матаро, Испания
Таунхаус
Матаро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Таунхаус в районе  в урбанизации Вальверик города Матаро на побережье Коста Марезме. Располо…
$682,877
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Параметры недвижимости в Матаро, Испания

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