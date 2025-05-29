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Квартиры в Матаро, Испания

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Матаро, Испания
Квартира 4 спальни
Матаро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матаро на по…
$468,552
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Параметры недвижимости в Матаро, Испания

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