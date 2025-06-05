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Таунхаусы с садом в Lower Emporda, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Таунхаус
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Двухквартирный дом в структуре с 70% отделкой на въезде в Les Bateries de Sant Feliu de Guíx…
$451,730
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Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
$367,687
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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