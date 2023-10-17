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Земельные участки в Lower Emporda, Испания

33 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea, с Views в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea, с Views
Santa Cristina d Aro, Испания
Площадь 28 000 м²
Участок 3,5 га с захватывающим видом на море и горы, окруженный соснами, подходящий для боль…
€70,000
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Begur, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
Площадь 350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,31 млн
Земельные участки в Palafrugell, Испания
Земельные участки
Palafrugell, Испания
Площадь 36 400 м²
  Большой участок земли, расположенный в туристическом городе Калонже. В тихом жилом районе …
€7,50 млн
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
Площадь 1 130 м²
Продается полностью огороженный участок с видом на море. Кроме того, здесь очень небольшой у…
€175,000
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
Земельные участки с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 579 м²
Excellent land located between the towns of Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Just 5 minute…
€850,000
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 600 м²
Фантастический участок с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. Площадь 1600м2 по…
€195,000
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
Площадь 1 272 м²
Land located in the town of Calonge with a total area of 1272m2 with beautiful views of the …
€180,000
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 33 500 м²
Участок на побережье Коста Брава, в туристическом городке Плайа де Аро. Земельный участок на…
€2,35 млн
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 5 126 м²
Two building plots in a good area of ​​the town of Platja d’Aro. Just 5 minutes from the lei…
€3,95 млн
Земельные участки с террасой, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с террасой, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 4 877 м²
Большой земельный участок под жилую, консолидированную городскую застройку в Плайя де Аро, р…
€3,50 млн
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 200 м²
У нас есть 3 участка по 1200м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых ра…
€1,60 млн
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 800 м²
У нас есть 3 участка по 800м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых рай…
€1,35 млн
Земельные участки с Proximity to the sea в Castell d Aro, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
Площадь 7 300 м²
Этот участок в непосредственной близости от пляжа и морского порта Плайя-де-Аро имеет общую …
€1,40 млн
Земельные участки с Proximity to the sea, с Views в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea, с Views
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 5 582 м²
Площадь земельного участка: 5 582 м2 (2 711 м2 и 2 871 м2) Участки расположены в 5 минутах х…
€7,51 млн
Земельные участки с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 420 м²
ОБЩИЙ НОРМАТИВ ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ  В САГАРО. Площадь участка 2420,26м2  Максимальная площадь з…
€1,75 млн
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Участок 1000 м2 с проектом дома и разрешением на строительство. Земля находится в урбанизаци…
€495,000
Земельные участки 6 спален с садом, с Pool, с Proximity to the sea в Palafrugell, Испания
Земельные участки 6 спален с садом, с Pool, с Proximity to the sea
Palafrugell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 838 м²
La Fosca Proyecto (2) Ровный участок 838 м2 на 1 линии моря в урбанизации Ла Фоска в Паламос…
€1,000,000
Земельные участки с Views в la Pera, Испания
Земельные участки с Views
la Pera, Испания
Площадь 1 505 м²
-Участок 1505м2. -Тихая урбанизация в Плайя де Аро. -5 минут на машине от центра. -50% уклон…
€80,000
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 536 м²
Large plot in Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols). Located in a quiet and sought-after area of …
€570,000
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 800 м²
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
€149,000
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земля расположена на улице Кавалл Бернат, в самом центре магазинов и коммерческого района. …
€290,000
Земельные участки с патио в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с патио
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается участок 576 м2 на въезде в Castell-Platja d’Aro. Имущество находится в состоянии у…
€630,000
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
€535,000
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
€420,000
Земельные участки с видом на горы, с услугами управляющей компании, с рестораном в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с видом на горы, с услугами управляющей компании, с рестораном
Santa Cristina d Aro, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 2096 м2, находящийся в тихой и зелено…
€250,000
Земельные участки с видом на горы в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с видом на горы
Santa Cristina d Aro, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
€150,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
€290,000
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