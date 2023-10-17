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Отели в Lower Emporda, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Rupia, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Realting.com
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