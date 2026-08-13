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Квартиры и апартаменты с террасой в Los Realejos, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Realejo Alto, Испания
Квартира 2 спальни
Realejo Alto, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новая квартира с частным солярием в районе Playa Jardín, Puerto de la Cruz — отличное сочета…
$402,445
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Параметры недвижимости в Los Realejos, Испания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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