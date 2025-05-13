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Продажа домов с гаражом в Риберах-Альте, Испания

Альсира
3
1 объект найдено
Вилла в Carcaixent, Испания
Вилла
Carcaixent, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Участок: 915,93 кв. Первый этаж и два нижних. Общая площадь застройки: 570,49 кв. Дом: 270,1…
$1,20 млн
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Типы недвижимости в Риберах-Альте

виллы

Параметры недвижимости в Риберах-Альте, Испания

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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