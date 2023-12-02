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Коммерческая недвижимость в la Plana Baixa, Испания

1 объект найдено
Отель 30 спален в Кастельон, Испания
Отель 30 спален
Кастельон, Испания
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 200 м²
Отель в провинции Кастельон - Costa Azahar Находится на первой линии пляжа, в населенном пун…
€1,99 млн
в месяц
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