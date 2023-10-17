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Квартиры-студии в Марина-Альта, Испания

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с Lift в Дения, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с садом, с Lift
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Referencia: 371. Продается студия в Дения с Турлицезией 100 м от моря/ доходность 10000 в г…
€89,500

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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