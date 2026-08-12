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Пентхаусы в lHorta Nord, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус в Годелья, Испания
Пентхаус
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГОДЕЛЕ, ВАЛЕНСИЯ Строительство новостроек высокого качества - по…
$767,382
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Пентхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Пентхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Жилой комплекс 2004 года постройки с бассейном, футбольными дорожками, детским парком и парк…
$232,461
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Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

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