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Жильё в l Escala, Испания

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в l Escala, Испания
Дом 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
l Escala, Испания
Количество спален 3
Площадь 245 м²
  Современные дома расположенные в привилегированном районе Кала Монтго, Л´Эскала. Они был…
€1,05 млн
в месяц
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Квартира 29 спален с кондиционером, с террасой, с садом в l Escala, Испания
Квартира 29 спален с кондиционером, с террасой, с садом
l Escala, Испания
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 50 972 м²
Фантастический отель, расположенный в районе Баш-Эмпорда, в привилегированном анклаве с вида…
Цена по запросу
в месяц
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