ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
l Eliana
Коммерческая недвижимость в l Eliana, Испания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Ojen, Испания
Коммерческий участок, Ла Майрена, Коста дель Соль. Подходит для отелей, спа, домов престарел…
€8,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с террасой
Campo de Gibraltar, Испания
1
70 м²
€299,098
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
58 м²
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Фасад 8 метров. Общая площад…
€233,729
Рекомендовать
Отель с лифтом
Коста-Брава, Испания
1 458 м²
Отель в 500 метрах от моря в городе Бланес на побережье Коста Брава. Отель на 40 номе…
€3,17 млн
Рекомендовать
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
180 м²
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в Rambla Méndez Nú…
€339,295
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
123 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€454,056
Рекомендовать
Офис
Estepona, Испания
40 м²
€54,835
Рекомендовать
Офис
Бенидорм, Испания
Речь идёт о коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании. Город : …
€13,06 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…
€13,415
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
268 м²
Коммерческое помещение в районе Барселонета города Барселона. Общая площадь 268 м.кв…
€724,559
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
62 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 62.00 м…
€77,294
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с водоснабжением, с Light
Puerto Real, Испания
400 м²
€314,053
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL