Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. l Eliana

Коммерческая недвижимость в l Eliana, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Ojen, Испания
Коммерческая
Ojen, Испания
Коммерческий участок, Ла Майрена, Коста дель Соль. Подходит для отелей, спа, домов престарел…
€8,98 млн
Коммерческая 1 ванная с террасой в Campo de Gibraltar, Испания
Коммерческая 1 ванная с террасой
Campo de Gibraltar, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€299,098
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 58 м²
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Фасад 8 метров. Общая площад…
€233,729
Отель с лифтом в Коста-Брава, Испания
Отель с лифтом
Коста-Брава, Испания
Площадь 1 458 м²
Отель в 500 метрах от моря в городе Бланес на побережье Коста Брава. Отель на 40 номе…
€3,17 млн
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 180 м²
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в Rambla Méndez Nú…
€339,295
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 123 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€454,056
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Площадь 40 м²
€54,835
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
€13,06 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…
€13,415
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 268 м²
Коммерческое помещение в районе Барселонета города Барселона. Общая площадь 268 м.кв…
€724,559
Коммерческая 1 ванная в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 62.00 м…
€77,294
Коммерческая с лифтом, с водоснабжением, с Light в Puerto Real, Испания
Коммерческая с лифтом, с водоснабжением, с Light
Puerto Real, Испания
Площадь 400 м²
€314,053
Realting.com
Перейти