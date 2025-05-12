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Продажа домов с террасой в Ойе-де-Алькое, Испания

Castalla
7
5 объектов найдено
Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Откройте для себя Castalla View: роскошь, комфорт и несравненное место. Дизайн домов, расп…
$259,596
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Великолепная вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI115448 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$325,371
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Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Откройте для себя Castalla View: роскошь, комфорт и несравненное место. Дизайн домов, расп…
$259,596
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Таунхаус в Castalla, Испания
Таунхаус
Castalla, Испания
Площадь 162 м²
Discover Castalla view: luxury, comfort and an incomparable location. The design of th…
$259,596
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI3985 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 13…
$325,371
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