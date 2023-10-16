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Квартиры-студии в Алаканти, Испания

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2 объекта найдено
Студия 1 ванная в el Campello, Испания
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
€175,000
Студия 1 ванная с Lift, с White goods, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Аликанте, Испания
Студия 1 ванная с Lift, с White goods, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартиры-студии рядом с университетом в городе Аликанте. НОВЫЕ КВАРТИРЫ-СТУДИИ ОТ ЗАСТРОЙЩИК…
€110,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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