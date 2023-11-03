Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Ibiza

Коммерческая недвижимость в Ibiza, Испания

отели
3
3 объекта найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€16,90 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 2 036 м²
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
€20,00 млн
Realting.com
Перейти