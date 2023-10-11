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Дома с видом на горы в Guia de Isora, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
€265,000
Realting.com
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