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Продажа офисных помещений в Жирона, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
€215,000
Realting.com
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