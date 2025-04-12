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Продажа домов в Хихон, Испания

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Vega de Riba, Испания
Дом 5 комнат
Vega de Riba, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся вилла в Gijon в районе Granda. Общая площадь 358.00 м2, участок 3000 м2, состоит и…
$936,485
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Хихон, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов