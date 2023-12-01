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Жильё в Gata de Gorgos, Испания

2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€330,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Gata de Gorgos, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Дома с Садом, Бассейном и Гаражом в Гата-де-Горгос Этот проект из 8 домов расположен в Гата-…
€310,000
в месяц
Оставить заявку
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