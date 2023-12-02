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Виллы в Formentera del Segura, Испания

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37 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
О проекте: вилла расположена в Сан-Фульхенсио, тихом, но хорошо развитом районе, в самом сер…
€289,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Виллы на продажу в Сан Фульхенсио, Коста Бланка Жилой комплекс для одного семейства с одним …
€289,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Жилой комплекс, расположенный в Бенихофаре, состоящий из отдельных бунгало и вилл. Бунгало -…
€350,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Новый жилой комплекс, состоящий только из отдельных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
€395,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Formentera del Segura, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Продается красивая отдельностоящая вилла в сельской местности Дайя Вьеха.В собственности ест…
€829,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
€418,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 433 м²
€486,150
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ФУЛЬХЕНСИО~ ~ Новые независимые виллы, расположенные в городе Сан Фульхенс…
€309,500
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАРЕ ~ ~ Новый жилой комплекс из 15 независимых вилл с 3 спальнями и 3 в…
€360,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАРЕ ~ ~ Новый жилой комплекс из 15 независимых вилл с 3 спальнями и 3 в…
€360,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 433 м²
€486,150
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
€418,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ФУЛЬХЕНСИО~ ~ Новые независимые виллы, расположенные в городе Сан Фульхенс…
€309,500
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАРЕ ~ ~ Новый жилой комплекс из 15 независимых вилл с 3 спальнями и 3 в…
€360,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 433 м²
€486,150
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
€418,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ФУЛЬХЕНСИО~ ~ Новые независимые виллы, расположенные в городе Сан Фульхенс…
€309,500
в месяц
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Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с солярием в Formentera del Segura, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с солярием
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Отдельный дом в Benijófar. Совершенно новые роскошные отдельно стоящие виллы с 2-3 спальнями…
€196,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Отдельный дом в Benijófar. Отдельные 3-спальные виллы с частным садом и частной парковкой в …
€231,500
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Отдельный дом в Benijófar. Совершенно новые роскошные виллы с 3 спальнями в Benijofar. С час…
€324,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с мебелью, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Отдельный дом в Benijófar. Совершенно новые роскошные виллы с 3 спальнями в Benijofar. С час…
€274,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Отдельный дом в Benijófar. Роскошные 3-спальные виллы в Бенихофаре. В окружении природы с зе…
€329,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Отдельный дом в Benijófar. 9 удивительных участков в Бенихофаре площадью 400-500 м2, которые…
€389,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Отдельный дом в Benijófar. Роскошные виллы в Бенихофаре. Они состоят из 3 спален и 2 ванных …
€550,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с подсобным помещением в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с подсобным помещением
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Отдельный дом в Benijófar. Шикарная вилла расположена в городе Бенихофар, привилегированном …
€569,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с джакузи в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с джакузи
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Бенихофаре. Включает в себя частный б…
€279,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с подсобным помещением в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с подсобным помещением
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Виллы в г. Бенихофар. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, …
€329,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Виллы в г. Бенихофар. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, …
€319,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course в Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Роскошные таунхаусы с 3 спальнями в Бенихофаре. Таунхаусы в Бенихофаре, расположенные в прив…
€264,900
в месяц
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Вилла 2 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools в Formentera del Segura, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные виллы с двумя спальнями рядом с Бенихофаром. Предлагаем Вашему вниманию красивые в…
€209,900
в месяц
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