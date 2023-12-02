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Таунхаусы в Formentera del Segura, Испания

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11 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный дом на Форментера-дель-С…
€312,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Таунхаус 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА~ ~ Новые смежные виллы в Форментера-дель-Сегура…
€321,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
€333,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Таунхаус 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА~ ~ Новые смежные виллы в Форментера-дель-Сегура…
€321,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
€333,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Таунхаус 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА~ ~ Новые смежные виллы в Форментера-дель-Сегура…
€321,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
€333,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Benijófar. 12 новых таунхаусов в центре Бенихофара, с роскошным ди…
€225,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с парком в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с парком
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Вилла в Бенихофар, 3 спальни, 101 м2 - WF116141 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: …
€227,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с парком в Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с парком
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Комфортабельный дом в Бенихофаре, 3 спальни, 101 м2 - WF115228 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
€247,000
в месяц
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