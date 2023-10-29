Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Finestrat
  5. Гостиницы, отели

Отели в Finestrat, Испания

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 9 780 м²
Коммерческое судно для продажи в Аликанте с высокой прибыльностью на первой линии шоссе Окан…
€3,90 млн
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 55 м²
€63,594
Коммерческая с кладовой, с condition в Бенидорм, Испания
Коммерческая с кладовой, с condition
Бенидорм, Испания
Площадь 197 м²
Referencia: 377. Коммерческое помещение в центре Бенидорма. 196 м. Недвижимость в хорошем с…
€285,840
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 354 м²
Коммерческое помещение под супермаркет расположено в центре Барселоны, Коста Брава. Площадь …
€662,889
Отель с видом на море, с террасой в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 2 732 м²
Испания Коста дель Маресме   Новый отель 3*** в 200м от пляжа  …
€5,56 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 347 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
€748,131
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,52 млн
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Испания
Коммерческая 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€201,887
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 120 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Побленоу. Поещение угловое на ожив…
€323,035
Коммерческая в Puerto Real, Испания
Коммерческая
Puerto Real, Испания
Площадь 165 м²
€249,835
Ресторан, кафе в Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
Площадь 94 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сантс Монжуик. В настоящий мо…
€407,305
Коммерческая с Light, с Residencial в Campo de Gibraltar, Испания
Коммерческая с Light, с Residencial
Campo de Gibraltar, Испания
Площадь 15 м²
€30,283
Realting.com
Перейти