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Земельные участки в Эстремадура, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки с парком в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки с парком
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 164 м²
Обширная территория площадью около 164 гектаров (400 акров) в окружении природы, с захватыва…
€3,17 млн
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 4 м²
Эта небольшая усадьба недалеко от Бланеса имеет вид на море с вершины холма. Площадь около 8…
€365,000
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