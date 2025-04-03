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Продажа домов с террасой в Эстремадура, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
Загородный дом, расположенный в Санта-Кристина-де-Аро, в самом сердце Коста-Брава, Жирона, с…
$2,00 млн
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Вилла с террасой, с садом, с парком в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла с террасой, с садом, с парком
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 500 м²
Сказочный дизайнерский дом выполнен по вкусу архитектора для себя. Расположен в старом город…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания

с садом
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