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Квартиры с видом на горы в Эстремадуре, Испания

Бадахос
151
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37 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя область настоящей природной красоты, расположенную в живописной сельской м…
$433,305
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
$741,499
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
A new Mediterranean style complex with a stunning natural frontline golf surrounding, ready …
$205,032
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый современный жилой комплекс, расположенный в La Cala de Mijas (Малага), идеальное место…
$384,107
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Девять кварталов светлых и просторных квартир расположены на склоне холма над Пуэрто Банус. …
$562,229
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Spacious duplex penthouse. South facing with views to La Quinta golf, the sea and the mounta…
$595,190
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
$146,279
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
An exclusive luxury project with the best qualities located in Estepona (Málaga), with the b…
$345,341
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Лежа в самом сердце Коста-дель-Соль - это место, где природа тонко тает в море. Это уникальн…
$210,311
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
$546,420
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Stunning renovated 2bed apartment, peaceful location and panoramic views from huge covered t…
$318,496
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
$284,819
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
$277,134
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Новый жилой комплекс в Бенальмадена Пуэбло, одном из самых очаровательных городов Коста-дель…
$210,311
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новостройка - это жилой комплекс домов, предназначенный для вас и вашей семьи, чтобы провест…
$288,080
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
It is with great pleasure that we present to you the cornerstone of a unique luxury resident…
$367,266
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Удивительная новая разработка с захватывающими дух видами в Бенахавис. Это уникальное жилое …
$443,873
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Просторные и светлые апартаменты с большой террасой и видом на поле для гольфа внизу и море,…
$313,455
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новый современный комплекс расположен в идиллическом месте, на линии фронта поля для гольфа …
$359,229
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Это развитие является окончательным в домах образа жизни. Занимая наиболее привилегированное…
$327,386
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
$393,063
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый жилой район в Бенальмадена Пуэбло, одном из самых очаровательных муниципалитетов Коста…
$210,311
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Просторные и роскошные апартаменты с террасой на южной стороне 40м2 с потрясающим видом на м…
$343,308
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
An exclusive development of 45 one, two and three bedroom contemporary apartments and duplex…
$258,778
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
$785,233
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый жилой комплекс современных апартаментов в Михас Коста, в нескольких минутах ходьбы от …
$338,332
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Modern and elegant 2 bedroom ground floor apartment in La Mairena. East Marbella. The proper…
$368,261
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
A unique luxury completed development nestled within 300km2 of beautiful natural park, this …
$309,305
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
$990,120
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Уникальная роскошная жилая деревня в самом сердце Коста-дель-Соль. Предлагая повышенный уров…
$367,266
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Типы недвижимости в Эстремадуре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эстремадуре, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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