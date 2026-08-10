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Таунхаусы у моря в Эстепоне, Испания

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8 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Красивый современный таунхаус с большим садом и частной террасой на крыше с потрясающим пано…
$892,416
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,20 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на мор…
$581,912
НДС
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Жить прямо у моря в Эстепоне — это не просто выбор недвижимости, а решение о качестве жизни.…
$4,01 млн
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Таунхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Таунхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Дома в средиземноморском стиле с общим бассейном в Эстепоне, Испания Эстепона, расположенная…
$855,825
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Готовые к заселению таунхаусы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, с бассейнами, спа, тренажерным за…
$553,799
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Таунхаус в Эстепоне на первой береговой линии с прямым выходом к морю Эстепона – один из сам…
$4,06 млн
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