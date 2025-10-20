Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эльче
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы у моря в Эльче, Испания

1 объект найдено
Таунхаус в la Marina, Испания
Таунхаус
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Таунхаус возле моря в La Marina - AS119351 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 14…
$596,613
Параметры недвижимости в Эльче, Испания

Недорогая
Элитная
